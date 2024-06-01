Удар по Донетчине: оккупанты сбросили авиабомбы на детсад, есть раненые — фото, видео

Оккупационные войска России вечером 31 мая сбросили две авиабомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

"Враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Пятеро гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, в результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины – 40 и 68 лет.

Последствия атаки оккупантов по детскому саду в Мирнограде / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки оккупантов по детскому саду в Мирнограде / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки оккупантов по детскому саду в Мирнограде / Фото: Национальная полиция Украины

"У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны", - добавили в Нацполиции.

В результате удара оккупантов также были повреждены 12 многоэтажных зданий – там вышибло стекла, окна и двери.

Напомним, оккупанты в ночь на 1 июня нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами – военные показали, как сбивали вражеские цели (видео).

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