Удар по Донетчине: оккупанты сбросили авиабомбы на детсад, есть раненые — фото, видео

Россияне атаковали авиабомбами город Мирноград Донецкой области.
Оккупационные войска России вечером 31 мая сбросили две авиабомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области. Ранения получили пять человек.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
"Враг сбросил на город авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Пятеро гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции", - говорится в сообщении.
Как рассказали правоохранители, в результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины – 40 и 68 лет.
"У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны", - добавили в Нацполиции.
В результате удара оккупантов также были повреждены 12 многоэтажных зданий – там вышибло стекла, окна и двери.
Напомним, оккупанты в ночь на 1 июня нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами – военные показали, как сбивали вражеские цели (видео).
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