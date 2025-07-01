Удар по Донецку: генерал армии рассказал о поражении целей стратегического уровня

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж / © УНІАН

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Во время атаки по временно оккупированному Донецку Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по военным объектам врага. Были сообщения об ударе по штабу 8 общевойсковой армии России и атаке на Институт цветных металлов, где собирали беспилотники.

Об этом говорилось в комментарии «24 Канала» генерала армии, экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа.

Он отметил, что взрывы в Донецке раздавались в нескольких местах. Согласно сообщениям об ударе по штабу 8 общевойсковой армии России и атаке на Институт цветных металлов, где собирали дроны, так атакованы цели стратегического уровня. Штабы российских корпусов, дивизий и армий — это именно такие цели.

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Там планируется и организуется операция на значительных участках фронта. В этом случае, вероятно, речь идет о Донецком направлении.

«Армейский штаб разворачивает военные операции практически на значимой части восточного фронта. Там группировки около 110 тысяч окупантов, которых используют в целом на Донецком направлении», — сказал Маломуж.

По его словам, удар по таким объектам позволяет дезорганизовать работу на время.

А если удастся уничтожить высокопоставленных офицеров врага, такая атака становится еще успешнее, ведь удар по системе управления — это всегда серьезно.

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Место производства и хранения беспилотников — это также важная цель. Она поможет снизить количество атак БпЛА на определенном участке фронта.

Напомним, полковник РФ Руслан Горячкин, временно возглавлявший 8-ю армию, предположительно, был ликвидирован во время атаки 30 июня.

Глава ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко также отреагировал на удары по оккупантам. Он сообщил, что во временно оккупированном Донецке произошла прицельная атака по российским военным, а в Луганске 1 июля под удар дронов попала логистика россиян.

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