Удар по "Эпицентру": количество жертв в Харькове выросло до 17

В Харькове снова выросло число погибших после атаки оккупантов.

В Харькове по состоянию на 15:20 понедельника, 27 мая, известно о 17 жертвах, погибших в результате удара оккупационными войсками России 25 мая.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Опознаны 13 жертв, среди них — 10 работников гипермаркета и трое посетителей", - говорится в сообщении.

Также, по последним данным, ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими остаются 5 человек.

Напомним, в Харькове за ДНК опознали тело 17-летнего парня, обнаружили останки еще одной жертвы.

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