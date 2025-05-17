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Удар по эвакуационному автобусу в Сумской области: в Британии отреагировали на военное преступление РФ
Министр иностранных дел Британии подчеркнул, что Россия должна согласиться на полное прекращение огня.
Безжалостный удар по автобусу, который эвакуировал людей из Белополья Сумской области, произошел всего через несколько часов после завершения мирных переговоров в Стамбуле.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
«Шокирован нападением России в Сумах, которое произошло лишь спустя несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина», — подчеркнул британский министр.
Напомним, Польша отреагировала на удар РФ по эвакуационному автобусу в Белополье и выразила соболезнования семьям погибших в Сумской области.