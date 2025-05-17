Удар по эвакуационному автобусу в Сумской области: в Британии отреагировали на военное преступление РФ

Русский дрон попал в автобус, эвакуировавший людей из Белополья на Сумщине / © Национальная полиция Украины

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Безжалостный удар по автобусу, который эвакуировал людей из Белополья Сумской области, произошел всего через несколько часов после завершения мирных переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

«Шокирован нападением России в Сумах, которое произошло лишь спустя несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина», — подчеркнул британский министр.

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Напомним, Польша отреагировала на удар РФ по эвакуационному автобусу в Белополье и выразила соболезнования семьям погибших в Сумской области.