Удар по ФСБ и "Ахмату": местные жители Чечни сообщают о последствиях ночной атаки БПЛА
Местные жители в чатах сообщили об атаке БПЛА на Чечню ночью, в результате которой пострадало здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе и база "Ахмата" в Гудермесе.
Ночью на территории Чечни была совершена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают, что в результате атаки пострадало здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе, а также была обстреляна база подразделения "Ахмат" в Гудермесе.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Местные жители в чатах сообщают, что в результате ночной атаки БПЛА на Чечню пострадало здание ФСБ по Ачхий-Мартановскому району.
Также, по их данным, в Гудермесе (Чечня) ночью произошла бомбардировка базы "Ахмата".
Напомним, в российском городе Туапсе ночью была слышна серия взрывов и зафиксирован пролет беспилотников, о чем массово сообщают местные жители в соцсетях.