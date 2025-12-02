Удар по ФСБ и "Ахмату": местные жители Чечни сообщают о последствиях ночной атаки БПЛА

Офис ФСБ в Чечне

Реклама

Ночью на территории Чечни была совершена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители сообщают, что в результате атаки пострадало здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе, а также была обстреляна база подразделения "Ахмат" в Гудермесе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так выглядел офис ФСБ до удара беспилотников.

Местные жители в чатах сообщают, что в результате ночной атаки БПЛА на Чечню пострадало здание ФСБ по Ачхий-Мартановскому району.

Реклама

Также, по их данным, в Гудермесе (Чечня) ночью произошла бомбардировка базы "Ахмата".

Напомним, в российском городе Туапсе ночью была слышна серия взрывов и зафиксирован пролет беспилотников, о чем массово сообщают местные жители в соцсетях.