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Удар по Геническому мосту: ракеты попали уже во второй путь из Крыма на Херсонщину (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Удар по Геническому мосту: ракеты попали уже во второй путь из Крыма на Херсонщину (фото)

Последствия удара по мосту возле Геническа / Фото: t.me/Nazars_look

Этот мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.

В воскресенье, 6 августа, в результате ракетного удара был поврежден мост через пролив, соединяющий оккупированные Геническ и Арабатскую стрелку. Это один из путей, который соединяет Крым с материковой частью Украины.

Главный коллаборант оккупированной Херсонщины, предатель Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет, девять из которых были сбиты. По его данным, якобы также поврежден газопровод и ранен один местный житель.

Полковник ВСУ Виктор Назаров подтвердил, что попадание по мосту через пролив Тонка, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой и опубликовал соответствующие фото.

© t.me/Nazars_look
Фото: t.me/Nazars_look

По его словам, главная цель — перерезать автомобильное железнодорожное сообщение с Крымом.

Украинский журналист Денис Казанский также опубликовал фото с Генического моста, отметив, что мост некоторое время не сможет принимать военные колонны из Крыма.

© Денис Казанский/Facebook
Фото: Денис Казанский/Facebook

Ранее сообщалось, что 6 августа на Чонгарском мосту, также соединяющем Крым с материковой частью Украины, раздался сильный взрыв. Оккупанты сообщили о трех пробоинах, образовавшихся в результате удара.

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Дата публикации
Просмотры
1589
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