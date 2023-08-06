Удар по Геническому мосту: ракеты попали уже во второй путь из Крыма на Херсонщину (фото)

Этот мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.

В воскресенье, 6 августа, в результате ракетного удара был поврежден мост через пролив, соединяющий оккупированные Геническ и Арабатскую стрелку. Это один из путей, который соединяет Крым с материковой частью Украины.

Главный коллаборант оккупированной Херсонщины, предатель Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет, девять из которых были сбиты. По его данным, якобы также поврежден газопровод и ранен один местный житель.

Полковник ВСУ Виктор Назаров подтвердил, что попадание по мосту через пролив Тонка, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой и опубликовал соответствующие фото.

Фото: t.me/Nazars_look

По его словам, главная цель — перерезать автомобильное железнодорожное сообщение с Крымом.

Украинский журналист Денис Казанский также опубликовал фото с Генического моста, отметив, что мост некоторое время не сможет принимать военные колонны из Крыма.