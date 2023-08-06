Удар по Геническому мосту: ракеты попали уже во второй путь из Крыма на Херсонщину (фото)

Этот мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.
В воскресенье, 6 августа, в результате ракетного удара был поврежден мост через пролив, соединяющий оккупированные Геническ и Арабатскую стрелку. Это один из путей, который соединяет Крым с материковой частью Украины.
Главный коллаборант оккупированной Херсонщины, предатель Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет, девять из которых были сбиты. По его данным, якобы также поврежден газопровод и ранен один местный житель.
Полковник ВСУ Виктор Назаров подтвердил, что попадание по мосту через пролив Тонка, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой и опубликовал соответствующие фото.
По его словам, главная цель — перерезать автомобильное железнодорожное сообщение с Крымом.
Украинский журналист Денис Казанский также опубликовал фото с Генического моста, отметив, что мост некоторое время не сможет принимать военные колонны из Крыма.
Ранее сообщалось, что 6 августа на Чонгарском мосту, также соединяющем Крым с материковой частью Украины, раздался сильный взрыв. Оккупанты сообщили о трех пробоинах, образовавшихся в результате удара.
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