Удар по гостинице в Донецкой области: спасатели достали двух погибших (фото)

В городе Николаевка, Краматорского района, было частично разрушено четырехэтажное здание отеля в результате вражеского удара.

В ГСЧС сообщили, что спасатели извлекли тела погибших.

"В ходе аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела двух погибших. На месте была разобрана 101 тонна разрушенных конструкций. Работы завершены", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

В Нацполиции Донецкой области сообщили, что россияне сбросили на город четыре авиабомба ФАБ-250 с модулем УМПК. Кроме отеля повреждения получили 7 многоквартирных домов.

Напомним, в ночь на 8 сентября силы ПВО сбили 15 из 23 дронов "Shahed", которые запустили россияне по Украине. Кроме того, армия РФ атаковала еще четырьмя управляемыми авиаракетами Х-59. Одну из них сбили, а другие три не достигли целей.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Сумах в результате вражеского удара погибли супруги.

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