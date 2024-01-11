Удар по гостинице в Харькове: спасатели показали видео с места атаки

На кадрах видно поврежденное здание отеля, разбитые машины и работу чрезвычайников.

В ГСЧС опубликовали видео с места ракетных ударов по Харькову в ночь на 11 января, где российские войска попали по зданию гостиницы.

Ролик выложен в телеграм-канале чрезвычайников.

Во время ликвидации последствий российской атаки по гостинице в Харькове работники ГСЧС спасли двух раненых и эвакуировали 19 человек.

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По предварительной информации, всего пострадали 11 человек – персонал и гости отеля. Среди раненых оказался иностранный журналист.

На выложенном захватчиками видео зафиксированы поврежденное здание отеля, пожар на месте атаки, разбитые автомобили. Также показана работа спасателей, ликвидирующих последствия ракетных ударов и помогающих раненым.

Видео с места атаки по гостинице в Харькове показали в ГСЧС

Напомним, поздно вечером 10 января оккупанты нанесли по Харькову два удара ракетами к С-300. Враг попал по гостинице в Киевском районе. Среди 11 пострадавших – журналист турецкого издания Anadolu. Девять пострадавших доставили в больницы, еще двоим – оказали помощь на месте.

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