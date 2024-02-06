Удар по гостинице в Харьковской области: в ОВА сообщили о состоянии раненых женщин

В частности, 21-летняя мама погибшего младенца находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В результате ракетных ударов по селу Золочев на Харьковщине в ночь на 6 февраля травмы получили три женщины. Они находятся в травматологическом отделении больницы и хирургии.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Раненые в результате российской атаки по Золочеву женщины в возрасте 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении больницы с переломами конечностей. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
В то же время 21-летняя женщина – мама погибшего двухмесячного мальчика – находится в состоянии средней тяжести в хирургии.
Врачи проводят все необходимые обследования и дальнейшее лечение.
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Напомним, российские войска ударили двумя ракетами С-300 по гостинице в селе Золочев Харьковской области: там разрушен трехэтажный отель и погиб двухмесячный мальчик. Ранения получили три женщины.
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