Удар по гостинице в Краматорске: Зеленский сделал заявление о пострадавших журналистах Reuters

В течение дня в Краматорске шел разбор завалов после удара российской ракеты.

Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях удара российской ракеты и о результатах спасательной операции в Краматорске, где в конце 25 августа деблокировали тело человека из-под завалов гостиницы.

Об этом говорилось в вечернем обращении президента.

"Пострадали, в частности, журналисты — съемочная группа агентства "Ройтерз". Граждане Украины, Америки и Британии. Обычная городская гостиница была разрушена российским "искандером". Абсолютно целенаправленно, продумано. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб", — сообщил Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким репортеров. И подчеркнул, что сегодня же, 25 августа, враг нанес удары по Сумщине, Харьковщине, Херсонщине, Донбасу.

"И за все это мир должен не останавливаться в давлении на государство-террориста. За ракетные удары, за КАБы, за штурмы. В общем, за всю эту войну. Россия должна быть вынуждена искать мир", — заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность всем действительно помогающим партнерам Украины, а также лидерам, работающим ради более надежной защиты нашего государства и более надежных позиций.

"Но время означает потери. И чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры – именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должно забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 августа противник ударил по зданию гостиницы в Краматорске. Предварительно атаковал ракетой "Искандер-М". Пострадали украинские и иностранные журналисты, в том числе члены съемочной группы Reuters.

Корреспондент из Польши Моника Андрушевская сообщила о ранении. Известно, что вместе с ней пострадали четыре корреспондента, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Среди ночи россияне ударили по Краматорску! Разрушена гостиница, где останавливались журналисты

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