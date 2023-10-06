Удар по гражданским на поминках военного: в Австрии вызвали посла РФ "на ковер" из-за трагедии

В результате ракетной атаки по селе Гроза на Харьковщине, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

Об этом МИД Австрии написал в Twitter.

Там подчеркнули, что акты на гражданское население являются военным преступлением.

"Посла России в Вене только вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, унесшего десятки невинных жизней.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Обстрел гражданских на поминках военного в Харьковской области

Утром, 6 октября, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Позже стало известно, что это были поминки за военным, родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.

Из-под завалов в Харькове получили еще одну жертву обстрела – женщину 1955 года рождения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Синегубов: в Харькове нашли еще одно ТЕЛО! А в Грозе придется "пересевать остатки"

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