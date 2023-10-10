Удар по гражданским в селе Гроза: в полиции прокомментировали циничное заявление РФ

Число жертв в результате удара возросло до 53.

В полиции прокомментировали слова российского представителя в ООН Василия Небензи о том, что в результате удара РФ по деревне Гроза погибли не гражданские, а "неонацисты".

Отреагировал на это руководитель следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Радио Свобода.

По его словам, Андрей Козырь, тело которого перезахоронили в селе Гроза, служил в ВСУ и погиб в 2022 году.

"Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной", – заявил он в комментарии Радио Свобода.

Также представитель полиции отметил, что на его поминках собрались местные жители.

"Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего", – добавил Болвинов.

Добавим, также Небензя заявил, что после предварительных атак оккупантов по гражданским объектам в Украине якобы появлялись "некрологи военных и иностранных наемников".

Удар РФ по селу Гроза

Российские оккупанты 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

В Грозе прошли первые захоронения жертв террористического акта 5 октября. Там простились с супругами, которые погибли в результате удара по кафе-магазину.

В селе Гроза Купянского района Харьковской области возросло количество жертв в результате ракетного удара россиян по зданию местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным ВСУ.

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