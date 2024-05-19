Удар по Харьковщине: стало известно, чем оккупанты убили и ранили людей в селе Черкасская Лозовая (фото)

Последствия российского обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковском районе Харьковской области, которые сейчас документирует полиция, свидетельствуют о пяти погибших и по меньшей мере шестнадцати человек, получивших ранения. Предварительно установлено, что удары были нанесены ракетами "Искандер-М".

Об этом идет речь в сообщении полиции Харьковской области.

Среди пострадавших есть 8-летний ребенок, получивший легкие телесные повреждения. Сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Последствия российских обстрелов села Черкасская Лозовая Фото полиции Харьковской области

Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. Ведутся поисково-спасательные работы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Последствия российских обстрелов села Черкасская Лозовая Фото полиции Харьковской области

"Предварительно установлено, что удары были осуществлены ракетами "Искандер-М". По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов села Черкасская Лозовая Фото полиции Харьковской области

ТСН.ua ранее сообщал о том, что 19 мая днем оккупанты нанесли удар по месту летнего отдыха. Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где находились местные жители, прилетели две российские ракеты.

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