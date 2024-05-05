Удар по Харькову авиабомбами – фото последствий российской атаки

В Харькове во время тревоги россияне нанесли удар.

Оккупационные войска России 5 мая, на Пасху, нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки пострадали 10 человек.

Пресс-служба ГСЧС Украины показала фото последствий коварной атаки врага.

Сейчас на месте попадания работают пиротехнические расчеты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования ГСЧС Украины.

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура Харькова, многоквартирные и частные дома, автомобили.

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия удара по Харькову УАБами 5 мая 2024 / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Напомним, оккупанты 5 мая ударили ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области (фото).

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