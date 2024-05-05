Удар по Харькову авиабомбами – фото последствий российской атаки

В Харькове во время тревоги россияне нанесли удар.
Оккупационные войска России 5 мая, на Пасху, нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки пострадали 10 человек.
Пресс-служба ГСЧС Украины показала фото последствий коварной атаки врага.
Сейчас на месте попадания работают пиротехнические расчеты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования ГСЧС Украины.
В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура Харькова, многоквартирные и частные дома, автомобили.
Напомним, оккупанты 5 мая ударили ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области (фото).
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