Удар по Харькову и селу Гроза: Синегубов рассказал о последствиях и жертвах

Сегодня, 6 октября, враг нанес 2 ракетных удара, предварительно ракетами типа "Искандер", по Харькову. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях.

Одна из ракет в Харькове попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, в результате чего произошел пожар.

Об этом Синегубов рассказал в своем Telegram.

В результате российского удара погиб мальчик 10 лет. Пострадали 23 человека, в том числе 11-месячный ребенок. Продолжаются работы по разбору завалов.

Ракетным ударом по областному центру россияне не ограничились. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Синегубов добавил, что по уточненным данным, в селе Гроза Купянского района в результате ракетного удара погибли 52 человека, 6 человек получили ранения.

Кроме того, ночью враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по селе Пески-Радковские Изюмского района. Повреждены складское здание и техника гражданского предприятия.

Под вражеским огнем находились также Волчанск, с. Волчанские Хутора и с. Лиман Чугуевского района, г. Купянск, с. Первомайское Изюмского района и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В свою очередь, пиротехники ГСЧС в сутки обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Синегубов: в Харькове нашли еще одно ТЕЛО! А в Грозе придется "пересевать остатки"

Удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Российские оккупанты 5 октября нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки.

Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.

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