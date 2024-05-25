Удар по Харькову "Искандерами-М": что известно о последствиях ракетной атаки — фото

Оккупационные войска России в ночь на 25 мая, примерно в 00:40, нанесли ракетные удары по Слободскому району Харькова. По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате атаки поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна.

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по Харькову / Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров из-за прорыва РФ в Харьковской области.

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