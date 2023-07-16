Удар по Харькову: опубликовали фото последствий

Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову 16 июля.

Фото и подробности сообщил Офис Генерального прокурора.

Шевченковской окружной прокуратурой Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Место попадания в Харькове. Фото: Офис Генерального прокурора.

16 июля около двух часов ночи враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие Шевченковского района города. По предварительным данным, удар производился из Белгородской области России.

Последствия ночного ракетного удара по Харькову

По заявлению Офиса Генпрокурора, в Харькове поврежден четырехэтажный дом и частные автомобили горожан.

Место попадания в Харькове. Фото: Офис Генерального прокурора.

"Следовато-прокурорская группа собрала вещественные доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, российские кафиры снова ударили по Харькову в общей сложности четырьмя ракетами. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района г. Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Пострадавших, к счастью, нет. Об этом накануне заявил глава ОВА Олег Синегубов.

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