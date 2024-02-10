Удар по Харькову: спасатели обнаружили тело погибшего человека

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может увеличиваться.
В результате удара по Харькову погиб один человек, тело которого было обнаружено во время проведения спасательных работ.
Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
"Обнаружено тело одного погибшего человека", — сообщили в прокуратуре.
Глава областного ведомства Александр Фильчаков заявил, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество пострадавших может увеличиваться.
В результате атаки БпЛА разрушен объект критической инфраструктуры, возник масштабный пожар.
"Разрушены более 15 жилых домов. На этом критическом объекте было большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара", — сказал Фильчаков.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 февраля запустили по Украине несколько групп ударных БпЛА.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 9 февраля российские кафиры снова атаковали Харьков.
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