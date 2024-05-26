Удар по Харькову: выросло количество жертв в результате удара по "Эпицентру"

Число погибших в "Эпицентре" в Харькове выросло.
В Харькове по состоянию на данный момент уже известно о 14 людях, погибших в результате удара оккупантов по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что 43 человека пострадали. Над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб – задействовано около 200 спасателей.
Напомним, по состоянию на утро 26 мая пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр" полностью ликвидирован. Под завалами гипермаркета могли оставаться 17 человек, в том числе 12-летняя девочка.
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