Удар по Харькову: выросло количество жертв в результате удара по "Эпицентру"

Число погибших в "Эпицентре" в Харькове выросло.

В Харькове по состоянию на данный момент уже известно о 14 людях, погибших в результате удара оккупантов по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что 43 человека пострадали. Над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб – задействовано около 200 спасателей.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр" полностью ликвидирован. Под завалами гипермаркета могли оставаться 17 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Читайте также ведущие новости дня: