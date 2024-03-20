Удар по Харькову: выросло количество жертв – видео с места "прилета"

Россияне днем 20 марта ударили по Харькову.
Оккупационные войска России днем 20 марта атаковали предприятие в Харькове. По состоянию на 17:30 известно о пяти погибших.
Об этом сообщает ГСЧС.
На месте "прилета" продолжаются спасательные работы. Пожар, возникший вследствие вражеского удара, локализован.
Как сообщал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате атаки повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Вспыхнула обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.
Напомним, на фронте погибла боевая медик, 22-летняя Анастасия "Троя".
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