Удар по Харькову: за ДНК опознали тело 17-летнего парня, обнаружили останки еще одной жертвы – полиция

В Харькове идет поисковая операция на месте удара оккупантов.

В Харькове 27 мая нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который находился в момент удара оккупантов 25 мая в "Эпицентре".

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Тело человека, которое нашли утром, принадлежит 17-летнему Кириллу. Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Узнать его смогли за ДНК – образцы предоставила мама погибшего", - рассказал он.

Болвинов добавил, что после этого на пепелище обнаружили остатки еще одной жертвы.

"Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Число жертв на эту минуту – 16 человек", - отметил Болвинов.

Начальник следственного управления сообщил, что благодаря исследованиям ДНК уже удалось опознать 12 жертв вражеского удара, личности еще двоих установили почти сразу, на месте.

Поисковая операция продолжается, продолжается и идентификация. Тела вернут родным и погибшим сразу после завершения поисков и опознаний.

Напомним, среди погибших в Харькове – 12-летняя девочка и ее мать.

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