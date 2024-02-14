Удар по Херсону: выбитые окна и изуродованные автомобили – свидетели рассказали о последствиях (видео)

Оккупанты продолжают ежедневные обстрелы Херсона.
Оккупационные войска России в ночь на 14 февраля снова били по жилым кварталам Херсона. На местах были пожары, а в домах людей – значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и показал видео.
За прошедшие сутки противник совершил 37 обстрелов Херсонщины, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации.
"Выскочила в одеяле. Кот начал кричать, выбило все окна", — рассказала женщина, квартира которой пострадала.
По Херсону враг направил 37 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения и учебное заведение в Херсоне.
Из-за атаки россиян один человек погиб, еще шестеро – получили ранения.
В Херсоне остановили движение троллейбусов – облэнерго проводит аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий ночных вражеских обстрелов. Работы будут продолжаться до 14 часов.
Напомним, в Киеве возросло количество жертв в результате ракетной атаки 7 февраля.
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