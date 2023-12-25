Удар по Иловайску: росСМИ пишут об атаке HIMARS по железной дороге – что известно

РосСМИ сообщили новые детали удара по временно оккупированному Иловайску 23 декабря.
Вооруженные силы Украины 23 декабря нанесли удар по оккупированному Иловайску на Донетчине – тогда загорелся склад горюче-смазочных материалов.
Однако росСМИ пишут, что в тот день для атаки на город якобы использовались ракеты HIMARS.
"Обстрел произошел в районе 15 часов в ж/д станции "Иловайск", предварительно использовались ракеты HIMARS", — пишет ASTRA.
По данным Telegram-канала, в Иловайске ракеты HIMARS ударили в состав 13 цистерн с дизельным топливом, 55 тонн каждая. В результате атаки полностью сгорели шесть цистерн.
Среди людей пострадавших нет.
Напомним, пропагандисты заявляют о "сбитых F-16" в Украине – в Воздушных силах прокомментировали.
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