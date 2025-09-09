Удар по Кабмину: в Defense Express объяснили, как враг обошел ПВО

Удар по зданию Кабмина / © Associated Press

Противник постоянно совершенствует тактику и применяет новые подходы к прорыву украинской противовоздушной обороны.

Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Противника не следует недооценивать, ведь он постоянно совершенствуется. Мы видели это как в изменении тактики „шахидных“ атак, так и в применении различных типов ракет, а также в их усовершенствовании во время боевого использования», — подчеркнул он.

По его словам, ракеты способны пробивать систему ПВО, поскольку она не гарантирует стопроцентную защиту. В то же время украинская оборона уничтожает большинство летящих целей.

«Речь идет об усовершенствовании самой ракеты, в частности крылатой ракеты 9М727 оперативно-тактического комплекса „Искандер“. Это одна из трех ракет, используемых этим комплексом. Возможно, были установлены дополнительные системы для преодоления ПВО и построения маршрутов с учетом имеющейся у противника информации», — объяснил эксперт.

Рябых уточнил, что перед атакой на Кабмин было зафиксировано несколько вражеских атак дронами, а также полеты разведывательных БПЛА.

«Следует отметить, что противник, проводя даже „шахидные“ атаки, ставит целью не только поразить цель, но и разведывать. Некоторые дроны получили способность передавать данные, что позволяет лучше учитывать расположение наших средств ПВО при последующих ударах. Все это могло привести к этому результату», — отметил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что захватчики также испытывают проблемы. По его словам, случаи, когда ракета не взорвалась, могут быть связаны с низким качеством сборки или недостаточной подготовкой к действиям в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

«К этому прибавляется влияние наших ударов по производственным и разрабатывающим мощностям страны-оккупантки», — подытожил Рябых.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки России на Киев 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попала крылатая ракета 9М727 комплекса «Искандер-К».

Мы ранее информировали, что обсуждение российской атаки на Кабмин стало ключевым моментом в переговорах главы Офиса президента Андрея Ермака с государственным секретарем США Марко Рубио.