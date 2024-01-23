Удар по "карману Путина": как последующие атаки украинских БПЛА по нефтебазам РФ могут прекратить войну

Украина продолжает наносить успешные удары беспилотниками по стратегически важным объектам на территории России. Недавние атаки на нефтяные терминалы в Петербурге и Усть-Луге могут лишить окупантов значительных доходов от экспорта нефти.

Россия может потерять миллиарды от экспорта нефти, если Украина успешно атакует основные топливные терминалы страны в Балтийском море.

Об этом пишет издание Newsweek.

18 января Украина совершила атаку беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, примерно в 1000 км от украинской границы. Это был первый случай, когда беспилотник добрался до "родной" области президента России Владимира Путина.

Еще одна атака украинского беспилотника вблизи Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 21 января, нанесла удар по крупному экспортному газовому терминалу — газоконденсатному заводу ПАО "Новатек" в порту Усть-Луга — вызвала сильный пожар и приостановила поставки топлива. Следует добавить, что Усть-Луга является самым большим балтийским портом России. Тогда Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку.

В случае успешного удара Украины по двум крупным нефтяным терминалам России в Балтийском море, Усть-Луге и Приморске это может приостановить экспорт 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Поэтому страна может потерять миллиарды.

Объем нефти, отгружаемой двумя нефтяными терминалами ежедневно, составляет более 40 процентов от общего морского экспорта сырой нефти Москвы в среднем с января по ноябрь 2023 года. В прошлом году Россия даже опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Россия зависит от экспорта нефти и энергетической промышленности, составляющих около 30 процентов бюджетных поступлений страны, и имеющих решающее значение для финансирования войны против Украины.

Российский нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин заявил в сентябре 2023 года, что нефтяным компаниям из-за санкций Запада, введенных из-за войны в Украине, стало выгоднее продавать все за границу.

"То есть как можно больше экспортировать и получить там хоть какие-то деньги. Причем это происходит по всей стране, даже на Дальнем Востоке начали ощущаться дефицит топлива. Вывозят все, что можно", — сказал Крутихин.

Источники в СБУ говорят, что успешный штурм нефтяного терминала в Усть-Луге "не только наносит существенный экономический ущерб врагу, нарушая его потоки доходов для войны в Украине, но также нарушает материально-техническую цепь топлива, необходимого для российской армии".

"Этот шаг стратегически препятствует способности оккупантов поддерживать свои силы, знаменуя значительную неудачу в их агрессии", — говорят в СБУ.

В то же время российские Telegram-каналы утверждают, что причиной того, что украинские БПЛА достигли глубины российской территории, является то, что противовоздушная оборона РФ в Санкт-Петербурге и прилегающей к нему Ленинградской области слаба. Путин ведь использовал большинство своих ресурсов для защиты своей драгоценной резиденции на Валдае.

Так, российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", якобы владеющий инсайдерской информацией российских силовиков, сообщил, что недавние атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область вызваны "острой нехваткой технических средств обнаружения малоразмерных воздушных целей и мобильных зенитно-ракетных комплексов, способных их сбивать". В то время как ЗРК "Панцирь-С1" были задействованы для защиты "особенно важного" объекта на Валдае".

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.

Также в ночь на 21 января российское Минобороны России сообщило об атаках беспилотников на Смоленскую область. В общей сложности было две атаки, во время которых якобы уничтожили четыре дрона. Однако некоторые из них все-таки достались цели. По свидетельствам местных жителей, был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал", которое производит зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С".

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