Удар по казарме "мобиков" в Макеевке: оккупанты уже нашли "козлов отпущения"

После инцидента в Макеевке местные коллаборанты наибольшее внимание уделяют местам расположения "кадыровцев".

Коллаборанты на оккупированной части Донецкой области назначили восьмерых "виновных" за гибель российских мобилизованных в здании ПТУ в Макеевке 1 января.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Руководство так называемого "МВД ДНР" провело служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в оккупированной Макеевке", – говорится в сообщении.

"Козлами отпущения" назначили так называемого "заместителя начальника РОВД Макеевки" и 7 его подчиненных — "народных милиционеров". Их уже арестовали, обвинив в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

По информации разведки, "виновных" не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят на блокпосты в районе Опытного и Майорска.

Также известно, что на территорию ОРДО массово прибывает личный состав, не планирующий принимать участие в боевых действиях. Эти подразделения распределяются по "точкам временной дислокации". Чаще таких оккупантов расселяют в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений.

Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны российского военного командования резко снижается.

"Главная задача новоприбывших — усиление контрразведывательного режима", — добавили в разведке.

Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке. В результате удара погибли около 600 оккупантов.

Министерство обороны России признало 89 погибших военных. Уцелевших солдат командование РФ хотело отправить в наступление, чтобы уничтожить в качестве нежелательных свидетелей.

Тем временем в России заявили, что не обнародуют списки погибших в результате удара по ПТУ Макеевки.

Российская пропаганда сначала пыталась переложить вину на самих "мобиков", утверждая, что большое скопление российских военных в помещении разрушенного ПТУ выразило якобы активное использование мобильных телефонов.

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