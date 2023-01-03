Удар по казарме в Макеевке: эксперт отметил ошибку оккупантов и успешную работу разведки

Вместе со скоплением живой силы врага в переоборудованном в казарму общежитии ПТУ был уничтожен расположенный рядом боекомплект и военная техника.

Военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что военное руководство оккупантов допустило ошибку, разместив в переоборудованном общежитии в Макеевке большое количество мобилизованных в канун новогодних праздников. Поскольку в российской армии приказы не обсуждают, а выполняют, это имело именно такие последствия.

Такое мнение он высказал в комментарии "24 канала".

"Расположение этого места, скорее всего, было удобным, учитывая логистику. Наверняка оттуда можно было дальше развозить этих людей по линии фронта для того, чтобы они участвовали непосредственно в боевых действиях. И он подписал приказ или боевое распоряжение, чтобы они туда прибыли", – объяснил Гетьман.

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Он добавил, что размещать военных рядом с боекомплектом и техникой было совершенно нелепым решением.

"Уверен, что этому человеку, который отдал приказ, докладывали подчиненные, которые разбираются в военном деле, что такого делать нельзя.Но в российской армии даже если есть ошибка в приказе, все равно заставят его выполнять”, – заметил эксперт.

По его словам, этот объект мог быть обстрелян не только с HIMARS, но и обычной артиллерией.

“Дальнобойная артиллерия 152 и 155 калибра бьет на расстояние 25 километров. Потому это мог быть обычный артиллерийский удар”, – подчеркнул Гетьман.

По его мнению, после того, как российские военные прибыли в переоборудованное в казарму училище и разместились там, наша аэроразведка нашла их. Он не исключает, что место нахождения оккупантов было запеленговано также с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

“Если информація поступает из нескольких источников или от нескольких разведгрупп, не связанных между собой, тогда она считается правдивой. И тогда уже принимается решение об атаке”, — подчеркнул эксперт.

Далее был скорректирован огонь и нанесен очень мощный удар.

"Эта атака имела для нас хорошие последствия. Очень хорошо, что это произошло. Если бы эти российские военные попали на линию фронта, нам пришлось бы обезвредить их там", – отметил Алексей Гетьман.

Напомним, мобилизованные в российскую армию, которые разместили в бывшем общежитии ПТУ в "тыловой" для оккупантов Макеевке, должны были стать скелетом группировки оккупационных войск на Востоке Украины.

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