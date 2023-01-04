Удар по казарме захватчиков в Макеевке: в ВСУ прокомментировали версию оккупационного Минобороны

Оккупантов удалось ликвидировать из-за действий командования русской армии.
Версия оккупационного Министерства обороны о том, что ВСУ ударили по казарме захватчиков в Макеевке из-за того, что те пользовались мобильной связью, смешна.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
В ВСУ объяснили, что версия Минобороны РФ о том, что ВСУ ударили по казарме оккупантов в Макеевке из-за мобильной связи, неправильна. Череватый добавил, что в том, что россияне не смогли скрыть размещение своих войск, это их вина.
"Конечно, использовать телефоны – это локация и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены в больших помещениях не приспособлены для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка", — отметил Череватый.
Удар по казарме с российскими кафиров в Макеевке: что известно
1 января ВСУ обстреляли казарму российских кафиров в Макеевке Донецкой области. Россияне на территории училища разместили своих мобилизированых, после чего их ликвидировали.
В РФ из-за этого произошла истерика. Сначала Минобороны агрессора не комментировало это, однако со временем признало, что там удалось ликвидировать многих захватчиков, приехавших на фронт убивать украинцев.
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