Удар по Киевщине и с территории Беларуси: эксперт оценил, где могут атаковать мобилизованные россияне

Россияне, которых сейчас мобилизуют в армию, могут попытаться атаковать Украину на любом направлении. Однако, вероятнее всего, что все собранные во время мобилизации силы РФ будут использоваться для сдерживания контрнаступления ВСУ.

Украина перехватила стратегическую инициативу в войне, но не надо путать это со стратегическим переломом.

Об этом военный эксперт Петр Чернык рассказал в интервью "УНИАН".

"Атаковать они могут попробовать на любом направлении, включая северный участок границы. Могут попытаться повторно ударить и по Киевщине, и по Сумщине, даже с территории Беларуси. Но качественных сил для того, чтобы прорвать нашу оборону, на мой взгляд, у них нет", – сказал эксперт.

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По его словам, сейчас трудно сказать, стоит ли ждать от оккупантов новых тактических измерений или исправления логики действий. На сегодняшний день продолжаются позиционные бои практически по всей линии фронта и враг перешел в глухую оборону.

По оценкам Черныка, до победы Украины в войне еще далеко.

"Вероятнее всего, все собранные во время мобилизации силы будут использоваться Кремлем для сдерживания нашего контрнаступления. Главное, что я могу точно констатировать: стратегическую инициативу в войне перехватили мы. Но не надо путать это со стратегическим переломом. Стратегический перелом – это когда темпы наступления такие стремительные, что можно рассчитать, за какое время удастся освободить все территории. Мы пока не зашли в момент перелома. Да, мы выиграли блестящую, феноменальную битву. Но до победы в войне еще далеко", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что через несколько недель начнутся дожди, станет холодно и нынешняя фаза войны стихнет. Ведь воевать в такую погоду невероятно тяжело.

Напомним, по оценкам Черныка, "частичная" мобилизация в России не даст существенного результата в войне против Украины и объяснил почему.

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