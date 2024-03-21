Удар по Киеву: Братчук объяснил, почему россияне взбесились и выдержали долгую паузу

Пауза, выдержанная Вооруженными силами Российской Федерации перед массированным обстрелом Киева 21 марта, может быть связана с ограниченными техническими возможностями оккупантов.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

По его мнению, пауза между массированными атаками показывает, что стратегическая работа по уничтожению военных объектов РФ дала "существенный результат" и потому "не все сейчас может подниматься в воздух".

Кроме того, спикер считает, что в ночной атаке на Киев есть психологический аспект.

"Я думаю, что таким образом отреагировали и на визит (в Киев — ред.) высокопоставленного чиновника США, и, собственно, бесятся из-за того, что на России зарождается освободительное добровольческое движение, именно из россиян, которые пытаются побороть режим Путина", — сказал он.

Что известно об атаке 21 марта

Российские войска выпустили по Украине в общей сложности 31 ракету ранним утром 21 марта, заявляют Воздушные силы.

По данным военных, Россия применила две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Их запустили из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в российских районах Волгодонская и Энгельса.

Над Киевом сбили около 30 российских ракет. Городские власти сообщили о разрушении в нескольких районах Киева в результате падения обломков ракет. В частности, в Шевченковском районе эвакуировали жителей дома, где горела квартира.

Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

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