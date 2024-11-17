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Удар по Киеву: появились фото последствий атаки

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Удар по Киеву: появились фото последствий атаки

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Сегодня, 17 ноября, россияне атаковали Киев ракетами и "Шахедами".

Власти сообщили о последствиях вражеского удара.

В результате комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе столицы произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. Зафиксировано частичное разрушение кровли.

Повреждена квартира на пятом этаже.

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По словам главы КМВА Сергея Попко, обнаружена одна пострадавшая, которую передали бригаде скорой помощи.

В ГСЧС сообщили, что из столичной пятиэтажки было эвакуировано 30 человек.

"К ликвидации пожара привлекались 12 пожарных, а также три единицы техники", — говорится в сообщении.

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В Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно разрушений и пострадавших нет.

В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БпЛА на открытой местности. А также – на крышу недостроя произошло падение обломков БпЛА.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки БпЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

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