Удар по Киеву: появились фото последствий атаки

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Сегодня, 17 ноября, россияне атаковали Киев ракетами и "Шахедами".

Власти сообщили о последствиях вражеского удара.

В результате комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе столицы произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. Зафиксировано частичное разрушение кровли.

Повреждена квартира на пятом этаже.

По словам главы КМВА Сергея Попко, обнаружена одна пострадавшая, которую передали бригаде скорой помощи.

В ГСЧС сообщили, что из столичной пятиэтажки было эвакуировано 30 человек.

"К ликвидации пожара привлекались 12 пожарных, а также три единицы техники", — говорится в сообщении.

В Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно разрушений и пострадавших нет.

В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БпЛА на открытой местности. А также – на крышу недостроя произошло падение обломков БпЛА.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки БпЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

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