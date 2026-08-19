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Удар по ключевой переправе: ВСУ уничтожили мост на Запорожье
В течение прошлой ночи украинские военные также нанесли удары по другим важным объектам противника.
В ночь на 19 августа Силы обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через реку Молочную вблизи Молочанска в Запорожской области, который российские войска используют для обеспечения военной логистики.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, украинские военные также нанесли удары по другим важным объектам противника.
В частности, речь идет о трёх складах беспилотников противника — в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области, а также Лобачевого в Луганской области.
Кроме того, под удар попал наземный ретранслятор, который использовался для управления ударными БПЛА типа «Герань»/«Гербера» в Оленевке временно оккупированного Крыма, а также пункт управления беспилотниками вблизи Верхнего Рогачика в Херсонской области.
Кроме того, украинские защитники нанесли удар по складу материально-технического обеспечения в Кадиевке Луганской области и по району сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в Лисичанске.
«Потери оккупантов уточняются», — сообщили в Генштабе.
Напомним, что Россия также систематически наносит удары по критически важной инфраструктуре и транспортным узлам в прифронтовых регионах Украины. Не исключено, что противник решится нанести удары по мостам через Днепр.