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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар по ключевой переправе: ВСУ уничтожили мост на Запорожье

В течение прошлой ночи украинские военные также нанесли удары по другим важным объектам противника.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

В ночь на 19 августа Силы обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через реку Молочную вблизи Молочанска в Запорожской области, который российские войска используют для обеспечения военной логистики.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские военные также нанесли удары по другим важным объектам противника.

В частности, речь идет о трёх складах беспилотников противника — в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области, а также Лобачевого в Луганской области.

Кроме того, под удар попал наземный ретранслятор, который использовался для управления ударными БПЛА типа «Герань»/«Гербера» в Оленевке временно оккупированного Крыма, а также пункт управления беспилотниками вблизи Верхнего Рогачика в Херсонской области.

Кроме того, украинские защитники нанесли удар по складу материально-технического обеспечения в Кадиевке Луганской области и по району сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в Лисичанске.

«Потери оккупантов уточняются», — сообщили в Генштабе.

Напомним, что Россия также систематически наносит удары по критически важной инфраструктуре и транспортным узлам в прифронтовых регионах Украины. Не исключено, что противник решится нанести удары по мостам через Днепр.

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