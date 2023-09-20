Удар по командному пункту Черноморского флота РФ в Крыму: новые подробности

Командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя в среду, 20 сентября, был уничтожен благодаря точному ракетному удару. Спецоперацию провели подразделения Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

В сообщении говорится, что удар был нанесен после того, как Служба безопасности верифицировала информацию о том, что на военной базе, которую российские генералы использовали как запасной командный пункт, чтобы их не достали по основному месту дислокации, действительно находятся командиры вражеского флота.

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Военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель. Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

В СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться.

Напомним, ранее украинская разведка подтвердила ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

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