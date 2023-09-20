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Удар по командному пункту Черноморского флота РФ в Крыму: новые подробности

Удар по командному пункту Черноморского флота РФ в Крыму: новые подробности

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Удар по командному пункту Черноморского флота РФ в Крыму: новые подробности

Взрыв на месте запасного командного пункта ЧФ РФ в Крыму 20 сентября 2023 года / Фото: скриншот с видео

Военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель.

Командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя в среду, 20 сентября, был уничтожен благодаря точному ракетному удару. Спецоперацию провели подразделения Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

В сообщении говорится, что удар был нанесен после того, как Служба безопасности верифицировала информацию о том, что на военной базе, которую российские генералы использовали как запасной командный пункт, чтобы их не достали по основному месту дислокации, действительно находятся командиры вражеского флота.

Военная база была разбита ракетами, точно попавшими в цель. Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

В СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться.

Напомним, ранее украинская разведка подтвердила ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

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Дата публикации
Просмотры
686
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