Удар по командному составу РФ: ВСУ уничтожили полковника, который вел штурм на востоке

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Силы обороны Украины уничтожили командира одного из подразделений российской армии, руководившего наступательными действиями в Харьковском направлении.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

По их информации, украинские защитники ликвидировали полковника Лебедева — командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ.

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Именно он непосредственно командовал штурмовыми операциями на Великобурлукском направлении. Этот участок фронта остается одним из самых горячих, и российское командование пыталось прорвать оборону ВСУ, привлекая к атакам опытные подразделения.

Напомним, хотя кремлевский глава Владимир Путин неоднократно заявлял, что срочников до 20 лет не будут отправлять на войну в Украину, стало известно о по меньшей мере 245 погибших 18-летних контрактниках только в течение двух лет.