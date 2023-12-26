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Удар по кораблю "Новочеркасск": эксперт предположил, какой груз был на судне

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Удар по кораблю "Новочеркасск": эксперт предположил, какой груз был на судне

Военный эксперт Петр Черник / Фото: АрмияInform

В Крыму был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Военный эксперт Петр Черник предположил, что на десантном корабле "Новочеркасск", уничтоженном в порту Феодосии временно оккупированного Крыма в ночь на 26 декабря ракетным ударом, оккупанты держали иранские дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Очень сильно оно горело, крепко. Я больше склоняюсь, что "Шахеды" (были на корабле — ред.), поскольку снаряд имеет достаточно толстый металлический кожух. Чтобы они взорвались в таком количестве и так все воспламенилось, одной ракеты мало. У "Шахеда" совсем другой принцип монтирования боевой части — она фактически не защищена, нет такой толстой стенки, как имеет снаряд. Поэтому высока вероятность, что именно это и воспламенилось. Если это действительно так, то минус где-то две тысячи "Шахедов" – это добротный результат ", - отметил он.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о ночной "бавовне" в Крыму и уничтожении "Новочеркасска" (фото, видео).

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