Удар по Краматорску: ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы (фото)

Двое людей, находившихся в автомобиле, погибли.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.
Ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли", — отметил Тимошенко.
Напомним, на Черниговщине россияне обстреляли кладбище прямо во время похорон.
Читайте также: