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Удар по Краматорску: ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1271
Время на прочтение
1 мин
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Удар по Краматорску: ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы (фото)

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Двое людей, находившихся в автомобиле, погибли.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.

Ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли", — отметил Тимошенко.

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Напомним, на Черниговщине россияне обстреляли кладбище прямо во время похорон.

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Дата публикации
Просмотры
1271
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