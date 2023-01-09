Удар по Краматорску: ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы (фото)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.

Ракета попала в автомобиль с людьми, есть жертвы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Краматорск, Донецкая область. Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли", — отметил Тимошенко.

Напомним, на Черниговщине россияне обстреляли кладбище прямо во время похорон.

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