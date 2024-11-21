Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло, появились фото последствий

Десять пострадавших попали в больницу.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 17. В городе повреждены многоквартирные дома и машины.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.

"В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них – в больнице. 38-летняя женщина – "тяжелая". У нее резаные раны головы", – говорится в заявлении главы военной администрации.

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Кроме админздания, в Кривом Роге повреждены пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковое авто.

По информации от чрезвычайников, двое из пострадавших – дети. Удалось спасти трех человек.

Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Подразделения чрезвычайников продолжают обследовать поврежденные здания.

Последствия атаки на Кривой Рог 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки на Кривой Рог 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки на Кривой Рог 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки на Кривой Рог 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки на Кривой Рог 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российская армия утром 21 ноября ударила ракетой по Кривому Рогу и попала в административное здание. Сначала было известно о 13 пострадавших.

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