Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло, появились фото последствий

Десять пострадавших попали в больницу.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 17. В городе повреждены многоквартирные дома и машины.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.
"В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них – в больнице. 38-летняя женщина – "тяжелая". У нее резаные раны головы", – говорится в заявлении главы военной администрации.
Кроме админздания, в Кривом Роге повреждены пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковое авто.
По информации от чрезвычайников, двое из пострадавших – дети. Удалось спасти трех человек.
Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Подразделения чрезвычайников продолжают обследовать поврежденные здания.
Напомним, российская армия утром 21 ноября ударила ракетой по Кривому Рогу и попала в административное здание. Сначала было известно о 13 пострадавших.
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