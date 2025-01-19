Удар по Кривому Рогу: кто стал пятой жертвой кровавой атаки (фото)

Российский террор унес жизни еще одного человека.
Увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Пятой жертвой вражеского удара стала 22-летняя Ирина Ковальчук.
Об этом сообщил ВСП "Криворожский профессиональный колледж НАУ".
Ирина была выпускницей колледжа специальностей 275 "Транспортные технологии (на воздушном транспорте)" и 073 "Менеджмент". Демонстрировала высокие результаты и искреннюю заинтересованность в своем деле, получала стипендию им. Гутовского.
"Она была не только одаренной и творческой студенткой, но и ответственной работницей – секретарем отделения "Транспортные технологии".
Ее доброта, искренность, светлый характер и положительная энергия вдохновляли всех вокруг. Ирина всегда помогала окружающим, имела слова поддержки и дарила радость своим теплом", – рассказали коллеги девушки.
Добавляют, что она оставила яркий след в их сердцах и навсегда осталась в памяти как светлый и добрый человек.
Ранее стало известно, что кафиры 17 января баллистикой атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар унес жизни 20-летнего студента и его бабушку.
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