Вражеская атака на Кривой Рог: стало известно, какими ракетами Россия обстреляла город

Вечером 14 сентября в Кривом Роге во время объявленной воздушной тревоги Россия нанесла удар по городу.

По предварительной информации, ракетный обстрел по Кривому Рогу был произведен, вероятно, с самолета Ту-95МС, несущего ракеты Х-101.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка".

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"Около 17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, три крылатые ракеты, предположительно, с Ту-95МС (Х-101). Ракеты попали по западной окраине г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", — уточняются. в сообщении.

Известно, что Х-101 – это одна из новейших российских крылатых ракет. Стоимость более 12 миллионов долларов. Максимальная дальность полета не менее 3000 километров. Ту-95 стратегический бомбардировщик, часть которых передала из Украины в РФ в качестве погашения долга за газ.

Напомним, в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Местные сообщают, что по прилету в городе поднимается дым. Это подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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