Удар по Кривому Рогу: уровень воды в Ингульце поднялся, жителей некоторых улиц просят эвакуироваться

В результате ракетного удара РФ по гидротехническому сооружению в Кривом Роге уровень воды в реке Ингулец поднялся. Поэтому с некоторых улиц города просят эвакуироваться.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, оккупанты хотели просто смыть водой часть города. Вилкул заверил, что ситуация под контролем, продолжается ликвидация аварии, задействованы все службы.

Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Чтобы избежать лишних рисков, жителей некоторых улиц просят эвакуироваться:

Ингулецкий район : Штерна, Гжацкая, Склеватая, Югоковская, Григорьевская, Земнукова.

Место сбора – перекресток Бериславской и Матреновской улиц.

Центрально-Городской район : ул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходыча, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмаркова, Плеханова, Мамина, Сибиряка, Энтузиастов.

Точки сбора, кому где ближе: площадь Освобождения (возле "Сильпо"), Святониколаевская, 27 у Центрально-Городского исполкома, Староярмаркова, 35 (остановка "Гараж").

Людей автобусами доставят в школы на детсады, где они смогут побыть, пока продолжается ликвидация аварии. Эвакуируемых просят взять с собой документы и ценные вещи.

Напомним, что в Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.

В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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