Удар по Крымскому мосту: кто и чем перебил российскую военную артерию

По Крымскому мосту, вероятно, ударили беспилотником, который способен нести 100-200 кг взрывчатки.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан предполагает, что за ударом по Крымскому мосту 17 июля стоят СБУ и ВМС.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Поскольку не было информации о работе ПВО, это не была воздушная атака", — считает Роман Свитан.

По его словам, единственная оставшаяся версия взрыва на Крымском мосту — надводный подрыв беспилотников.

"Скорее всего, это снова совместная работа СБУ и ВМС. В таком тандеме они уже провели несколько атак надводными беспилотниками по Севастопольской бухте", – сказал полковник запаса ВСУ.

Свитан рассказал, что у Украины якобы есть "глиссеры-беспилотники", один из которых может нести 100-200 кг взрывчатки.

"Скорее всего, их было два, их запускают парами", — объяснил Свитан.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Они произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие.

СМИ ранее также сообщали, что ночная атака на Крымский мост, вероятно, являлась спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Мост атаковали якобы с помощью надводных дронов.

Что известно об ударе по Крымскому мосту читайте в материале ТСН.ua.

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