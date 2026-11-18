Крымский мост / © Associated Press

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Операция против Крымского моста показала, что Украина способна одновременно поддерживать высокую интенсивность ударов по территории России и накапливать ресурсы для отдельных масштабных операций.

Такую оценку высказал военный обозреватель Игаль Левин .

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По его словам, особенностью подготовки к атаке стало то, что украинские войска не прекращали применение дальнобойного вооружения для накопления ракет и беспилотников.

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«Даже при поверхностном взгляде сразу бросается в глаза тот факт, что накопления не было», — отметил Левин.

Он пояснил, что речь идет не об отсутствии подготовки к операции, а об отсутствии характерной для войны паузы в ударах перед масштабной атакой.

По словам обозревателя, российские войска часто используют именно такую тактику: в течение недель накапливают средства поражения, после чего наносят массированный удар.

Украина действовала иначе.

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Чем украинская тактика отличается от русского

Левин обратил внимание, что до начала операции против Крымского моста Украина систематически атаковала важные объекты на территории РФ.

В частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, промышленных предприятиях, мостах, военных самолетах и кораблях.

По его словам, подобные удары происходили практически каждый день.

Для атак использовались разные типы вооружения — от украинских ракет «Нептун» до широкой номенклатуры беспилотников.

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Тем не менее, украинские военные сохранили достаточно средств для проведения отдельной операции против Крымского моста.

Каких новых возможностей достигла Украина

По мнению военного обозревателя, за последние полгода Украина существенно повысила не только интенсивность, но и эффективность своих дальнобойных ударов.

"Украина достигла того качественного перехода, когда растет не только количество, но и уровень мощности", - подчеркнул Левин.

Он считает, что украинские Силы обороны теперь могут длительное время поддерживать интенсивность ударов и одновременно сохранять резервы для специальных операций.

По мнению обозревателя, именно эта способность отличает нынешний этап применения украинского дальнобойного вооружения от ситуации полгода назад.

В то же время Левин не привел конкретных данных о количестве ракет и беспилотников, использованных при операции против Крымского моста, или объемах украинских запасов вооружения.

Атака на Крымский мост - последние новости

Напомним, удары Сил обороны Украины по Крымскому мосту 16 и 17 ноября могут существенно усложнить поставки русских войск на юге.

После атаки на Крымский мост обрушилась в воду арка автомобильной части. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта . Местные паблики сообщают о возможной деформации переправочных конструкций.

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