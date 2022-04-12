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Удар по Луцку и Львову: военный эксперт рассказал, зачем Путин встречается с Лукашенко

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Удар по Луцку и Львову: военный эксперт рассказал, зачем Путин встречается с Лукашенко

ТСН.ua

Путин может вынудить Лукашенко вступить в войну против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, встречаются для того, чтобы привлечь белорусскую армию к войне против Украины.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов.

"12 апреля состоится встреча Лукашенко и Путина. Очень серьезная угроза со стороны Беларуси. И я думаю, что встреча будет посвящена именно тому, чтобы заставить Лукашенко вступить, официально и открыто, в эту войну. Для нас это будет очень большая проблема, если белорусская армия сможет нанести удар на Волыни, по направлению Луцк — Львов", — сказал Жданов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

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