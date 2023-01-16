Удар по многоэтажке в Днепре нанесли ракетой Х-22: сколько их еще есть в России

Ракеты Х-22 были на вооружении и в Украине, однако часть передали россиянам как "долги за газ", а часть порезали на металлолом.

У Украины нет средств для сбивания российских ракет Х-22, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами, которые есть у нас на вооружении. Несмотря на то, что весной по ошибке появлялись сообщения о сбитии этих ракет", — отметил он. Представитель Воздушных сил предположил, что эти ракеты могли сами упасть, не долетев до цели, а на местах считали их сбитыми.

По словам Игнатия, у россиян находятся на вооружении сотни ракет типа Х-22.

"Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении. Мы передавали россиянам "долги за газ", в том числе самолеты Ту-22м3 и те ракеты также с ними. Также их утилизировали, резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет, что они, собственно, возвращаются в Украину. Это тоже стало таким мемом на русских пабликах, что "мы вам возвращаем"… Вот это все, что нужно знать о кровожадности россиян", — отметил представитель Коммандования Воздушных сил.

За все время от 24 февраля оккупанты выпустили по Украине уже более 210 таких ракет.

Ранее ТСН.ua собрал информацию о российской ракете Х-22 "Буря" и средствах ПВО, которые могут ее поразить.

Напомним, во время массированного ракетного удара 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сейчас в списке погибших – 40 человек. Среди них три ребенка. ТСН.ua собрал первые сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые известны.

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