Удар по многоэтажке в Харькове: количество жертв снова выросло

Под завалами жилого дома обнаружили еще одного погибшего.

Число погибших после удара РФ по многоэтажке в Харькове снова возросло.

Об этом сообщили в МВД.

"Харьков. Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружили тело еще одного погибшего человека. Число погибших в результате вчерашних российских обстрелов выросло до 6. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 мая россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова, в результате чего была повреждена пятиэтажка. По меньшей мере, 25 человек получили ранения, а пятеро — погибли. Рядом с пятиэтажкой нет ни одного инфраструктурного объекта военного назначения. Кроме того, враг снова применял тактику двойных ударов.

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