Удар по многоэтажке в Одессе: оккупанты могли использовать новый тип "Шахеда"

Российские оккупанты при ударе по многоэтажке в Одессе могли использовать новый от "Шахеда". В нем могла быть термобарическая боевая часть.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет "Обозреватель".

По его словам, оккупанты в "Шахеде", который направили на многоэтажку в Одессе, могли использовать термобарическую боевую часть. И если эта версия подтвердится, можно будет говорить, что военные РФ вышли на новый уровень террора.

В то же время Кремль, пытаясь оправдать террористическую атаку, распространяет фейк о том, что дрон сбил ПВО. Однако этот фейк очень просто развенчивается: на месте теракта были обнаружены элементы дрона-камикадзе Shahed-136. Кроме того, есть видеоподтверждения, что БПЛА был направлен непосредственно в дом.

Но даже сейчас можно констатировать, что мощность взрыва была достаточно велика как для дрона-камикадзе Shahed-136.

"В принципе, у Shahed-136 мощная боевая часть, как для дрона-камикадзе. Но чтобы полностью был разрушен подъезд... Если обратить внимание на то, как была распределена в городе взрывная волна после попадания, какой она формы, и как были разрушены элементы конструкции самого здания, бетонной конструкции, то лично у меня складывается мнение, что это была использована термобарическая боевая часть", – сказал Коваленко.

Напомним, что в Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе.

Читайте также: