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Удар по многоэтажке в Сумах: количество жертв возросло (фото)

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Удар по многоэтажке в Сумах: количество жертв возросло (фото)

Аварийно-спасательные работы в Сумах Фото: МВД

В дом попал "Шахед" в ночь на 30 января.

До семи человек возросло количество погибших в результате российского удара "Шахедом" по многоэтажке в Сумах.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Спасатели деблокировали тело еще одного человека", – заявили там.

По состоянию на 17:20 30 января известно о 13 раненых людях, среди которых ребенок.

Аварийно-спасательные работы в Сумах Фото: МВД / ©
Аварийно-спасательные работы в Сумах Фото: МВД

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее стало известно, кто именно погиб от удара по Сумам. Это 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина с 64-летней женой, а также еще одна супруга пожилого возраста.

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