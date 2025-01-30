Удар по многоэтажке в Сумах: увеличилось количество погибших

Число погибших в результате обстрела Сум возросло. Шестого погибшего человека достали из-под завалов многоэтажки в Сумах, в которую попал "Шахед".

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного" с места происшествия.

Известно, что атака РФ унесла жизни 6 человек. Это – три супружеские пары:

74-летний мужчина и 69-летняя жена;

65-летний мужчина и 64-летняя жена;

61-летний мужчина и 61-летняя жена.

Напомним, ночью на 30 января российская армия нанесла удар по одной из многоэтажек города Сумы. В результате попадания в десятиэтажку беспилотника разрушены квартиры. Есть пострадавшие и погибшие.

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