Удар по нефтепереработке и логистике: дроны СБУ и ССО атаковали вражеские объекты в Краснодарском крае РФ

Целями дронов СБУ и ССО стали сразу два объекта, работающих на вражеский ВПК. Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Дроны СБУ и ССО атаковали вражеские объекты в Краснодарском крае РФ

Детали атаки на объекты в РФ

Ночью 17 февраля СБУ и ССО ВСУ продолжили введение "дроновых санкций" сразу против двух важных предприятий РФ, работающих на вражеский ВПК — Ильского нефтеперерабатывающего завода и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Основное об атаке:

в районе Ильского НПЗ раздалось не менее 20 взрывов;

на заводе начался пожар, подтвержденный даже местными властями;

объект включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн. тонн в год;

в феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод, повредив установку первичной переработки нефти по цене 50 млн долларов США.

Второй успешной целью украинских беспилотников стало НПС "Кропоткинская". Как известно:

это крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России;

в результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации;

сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

"Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку россии, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики РФ, финансирующей войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться", — сообщил источник.

Напомним, в ночь на 17 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ, а именно село Ильский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также: