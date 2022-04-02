Удар по Николаевской ОГА: количество погибших выросло до 38 человек

Из-под завалов извлечены 36 тел погибших, еще двое скончались в больнице.
Число погибших в результате вражеских обстрелов здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на вечер 2 апреля возросло до 38 человек.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
"По состоянию на 19:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушения погибли 38 человек. Из-под завалов спасатели освободили 36 тел погибших и 2 человека умерли в больнице", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта российские войска ракетами обстреляли девятиэтажную Николаевскую ОГА. В результате была разрушена центральная секция здания от девятого до первого этажа.
Число погибших в результате обстрела постоянно растет. В частности, погиб украинский переговорщик, договаривавшийся с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.
Также в здании Николаевской ОГА погиб секретарь главы области Виталия Кима.
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